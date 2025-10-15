¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?: Todo fue por justicia, afirmó Laurta

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Una periodista le preguntó: “¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?“, el remisero que lo trasladó y cuyo cuerpo fue hallado este lunes en un descampado de Entre Ríos. La respuesta de Laurta sorprendió. "Todo fue por justicia", dijo el doble femicida.

Pablo Laurta, el acusado será indagado este miércoles en Entre Ríos por el crimen del chofer de aplicación Matías Sebastián Palacio. Luego podría ser llevado a Córdoba, para declarar por los crímenes de su expareja y su exsuegra.



Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra, el crimen de un remisero y el secuestro de su hijo de seis años, será indagado este miércoles en Concordia, Entre Ríos. Antes de ser trasladado habló por primera vez con los medios y dijo que "todo fue por justicia”.



Pablo Laurta había planificado el triple asesinato y el secuestro de su hijo

Este miércoles, el uruguayo impulsor de Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia, para ser indagado. Antes de subir a la camioneta que lo trasladaría, fue abordado por periodistas locales.



En ese contexto, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó: “¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?“, el remisero que lo trasladó y cuyo cuerpo fue hallado este lunes en un descampado de Entre Ríos. La respuesta de Laurta sorprendió. "Todo fue por justicia", dijo el hombre que, ante la repregunta de los cronistas repitió la frase.



Laurta prestará declaración indagatoria en Entre Ríos, en el marco de la causa que investiga el asesinato del chofer de aplicación Martín Sebastián Palacio, a quien había contratado para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe.



Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer. Aunque el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó en una conferencia de prensa que cree “en un 99%” que pertenece al remisero.



Se espera que luego de esta testimonial el acusado quede alojado en una alcaidía y luego sea derivad a Córdobam, para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y exsuegra, respectivamente.