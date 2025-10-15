Tragedia en “El Callao”: 14 mineros murieron tras el colapso de una mina de oro

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Las fuertes lluvias provocaron el derrumbe e inundación de pozos de hasta 40 metros de profundidad en Bolívar.



Una nueva tragedia sacude al sur de Venezuela. Al menos 14 mineros murieron tras el colapso de una mina de oro en el municipio “El Callao”, estado Bolívar, luego de intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de los pozos subterráneos. El siniestro ocurrió en el yacimiento conocido como “Cuatro Esquinas”, una zona de explotación artesanal ubicada a más de 800 kilómetros de Caracas.



Según confirmó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, los trabajadores quedaron atrapados en túneles de hasta 40 metros de profundidad, anegados en cuestión de minutos por las fuertes precipitaciones. Equipos de rescate, bomberos y efectivos del Ejército trabajan en el achique del agua para recuperar los cuerpos, mientras familiares permanecen en el lugar a la espera de noticias.



“El objetivo es reducir el nivel de agua antes de que los rescatistas ingresen con seguridad”, informó el comandante regional Gregory González Acevedo. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas desesperadas de compañeros intentando extraer cuerpos entre el barro y los escombros.



El alcalde de “El Callao”, Jesús Coromoto Lugo, lamentó el hecho y advirtió que las inundaciones también afectaron las rutas de acceso a la zona industrial de Caratal, complicando las tareas de rescate. “Es una tragedia que enluta a todo nuestro pueblo minero”, expresó.



La mina “Cuatro Esquinas” operaba de manera artesanal, una práctica extendida en la región sur del país, donde los accidentes se repiten con frecuencia debido a la falta de controles y de infraestructura. Las autoridades locales pidieron reforzar la supervisión en los yacimientos para evitar nuevas tragedias.