"No necesitamos dejar nuestras convicciones por una obra o ATN"

Jueves, 9 de octubre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés ratificó que no hay contactos sustanciales con la Nación. A la vez, señaló que "hay malestar en los gobernadores por incumplimiento del Gobierno" y también por "negociar a espalda a las Provincias".

VALDÉS EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DE LA ESCUELA DE POLICÍA EN SANTA CATALINA.

Tras ratificar que solo con "algunos mensajitos por WhatsApp" se contactó con el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien asumió hace tres semanas, Gustavo Valdés señaló que "seguimos trabajando con los gobernadores y también en las sesiones del Congreso: ojalá pronto termine la campaña electoral y nos pongamos a trabajar en las cosas que realmente se necesitan", indicó ayer en declaraciones a la prensa local.



Por el momento, según agregó Valdés, "no tenemos respuestas y vemos que persisten las dificultades porque, justamente, no tenemos solución a algunos planteos hechos a Nación, o pedidos que –incluso- se había comprometido atender el Gobierno nacional. Entonces, lógicamente, hay malestar en los gobernadores porque hubo incumplimiento serio", remarcó.





También se le preguntó sobre Provincias Unidas, el espacio político en que confluye junto con pares de distintas provincias y que hoy realizará su tercera cumbre en Jujuy.



En este sentido, dijo que las acciones que despliegan desde el sector "no lo estamos haciendo por una cuestión electoral, es un equipo de trabajo que va a tener sus representantes y comenzaremos a dar pasos firmes. Vamos a plantear un modelo de país serio, un modelo de país responsable", aseguró el Mandatario.



Al respecto, recordó a continuación: "Lo que digo es que no necesitamos dejar de lado nuestras convicciones a cambio de una obra pública o de ATN (Aportes del Tesoro Nacional)".



En este marco, también mencionó un caso contrario a la postura de él y sus pares de Provincias Unidas. "Hoy vemos que la provincia de Misiones, a cambio de dejar de lado sus convicciones, votó de una manera en el Congreso y ahora le aparece una zona franca. Eso quiere decir que hay negociación a espaldas del resto de las provincias y que con eso obtiene beneficios: es, permanentemente, como trabaja Buenos Aires", remarcó.



"Si vos traicionás lo que pensás, te dan obras o te dan Aportes del Tesoro Nacional y no debería ser así, debería ser una estrategia de desarrollo plantada y trabajada en conjunto para mejorar Argentina, más allá de los votos que uno pueda tener en el Congreso. Simplemente eso", concluyó.





Campaña local

Por otra parte, Valdés se refirió a las elecciones legislativas a nivel país del próximo 26 de octubre: "Son muy importantes, porque tenemos que poner diputados en Buenos Aires y no que Buenos Aires ponga diputados en Corrientes para que voten como quieren ellos. Eso es defender nuestra soberanía y también para que hagamos cada vez más fuerza y que podamos plantarnos ante una hegemonía nacional que lo único que pretende favorecer son los intereses de la Nación por sobre encima de las provincias".



Visita de Milei

Finalmente, respecto de la anunciada visita a Javier Milei a Corrientes, este sábado en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza, el Gobernador dijo no estar informado al respecto.



En cuanto a Vamos Corrientes, contrastó entonces: "Nosotros no necesitamos que venga nadie para tratar de llevarse un representante", concluyó.