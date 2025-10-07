"Se devaluó la palabra Presidencial que el futuro es incierto"

"Con Milei elfuturo es una incógnita y eso es preocupante. Después del 26, gane o pierda se va "a barajar y dar de nuevo", expresó el Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo.



Respecto a una posible convocatoria de Nación expresó: "vamos a sumarnos a una convocatoria seria. No nos sumamos a la alternativa de "cuanto peor, mejor".



"Lo que pretendemos es generar una agenda nuestra, porque es lamentable que sigamos siendo discriminados. Nosotros acompañamos con leyes fundamentales pero el trato no es el correcto", expresó el Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo.



Para Vignolo "desde LLA entendieron que el triunfo en CABA les habilitaba un futuro diferente pero no es así. Lamentablemente se sentaron y pedían que nos pintemos de violeta, y eso es insostenible. Les dijimos en su momento y lo repetimos ahora: no vamos a regalarnos a dirigentes que no nos representan".



El Ministro recordó que "compitieron en Corrientes y les fue como les fue, y a partir de eso hubo una desconexión que impide que la agende de Corrientes no esté sobre la mesa. Nosotros tenemos equilibrio, hacemos las cosas con nuestros recursos y no recibimos como otros.



Vignolo aclaró que se está dispuesto a un diálogo serio: "vamos a acompañar, pero en lo que sea serio y responsable. Pero se ha devaluado tanto la palabra presidencial que el futuro es una incógnita. Y eso es preocupante".



"Después del 26, gane o pierda se va a barajar y dar de nuevo", graficó Vignolo y agregó: "debemos tener la suficiente responsabilidad para hacer los aportes necesarios para garantizar la gobernabilidad pero tambien la firmeza para que se produzcan los cambios".



"Si hay una convocatoria seria y real, vamos a sumarnos. Y está claro que no nos sumamos a la alternativa de cuanto peor, mejor. No creemos en este mensaje agorero. Hay que tener coraje para ser moderado, aunque hoy eso no "garpe"", analizó.