"Milei supuestamente sabía que hacer con la economía y hasta ahora no le encuentra la vuelta"

Martes, 7 de octubre de 2025

Este lunes, el gobernador Gustavo Valdés presidió una reunión de gabinete en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, donde junto a los ministros del Poder Ejecutivo provincial diagramó acciones de gestión tomando como referencia la situación política y económica que atraviesa el país.



Al finalizar el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, destacó ante la prensa que "la reunión fue positiva, dialogamos sobre algunas cuestiones vinculadas a la administración general y que hacen al funcionamiento del gobierno". Además, precisó que uno de los ejes centrales fue el análisis del escenario político de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.



En relación con el avance de las obras públicas en la provincia, Polich sostuvo que "nos ajustamos muy bien a nuestro plan de obra y vamos a tener algunas obras que, por su dimensión, no llegarán a concretarse antes del 10 de diciembre", aunque remarcó que "seguiremos avanzando dentro de las posibilidades que tenemos y con una administración cada vez más rigurosa que permita administrar".



Por otro lado, el funcionario indicó que, por el momento, no cuentan con fondos provenientes del Gobierno nacional para la concreción de proyectos y que están a la espera de indicaciones para poder avanzar en los acuerdos establecidos de manera conjunta entre la Provincia y la Nación.