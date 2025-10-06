Valdés inauguró el nuevo Centro Único de Pagos

Lunes, 6 de octubre de 2025

"Sabemos que son tiempos difíciles, y a pesar de ello siguen invirtiendo y modernizando", sostuvo el mandatario correntino. La nueva dependencia del Banco de Corrientes se ubica a pocos metros del Shopping.



Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, inauguró este lunes 6 el Centro Único de Pagos, por avenida Gregorio Pomar 851, en la capital.



El salón destinado al público tiene capacidad para 270 personas, sala de espera y ofrece un ambiente calefaccionado. Cuenta con 18 puestos de atención en caja.



Valdés, en rueda de prensa, sostuvo que el edificio ubicado por La Rioja, esquina 9 de Julio, será inaugurado en marzo. "Tenemos un manejo muy responsable de los recursos del banco de la provincia de Corrientes", afirmó.

