 
Lunes, 6 de Octubre de 2025 | Corrientes - Argentina
Valdés inauguró el nuevo Centro Único de Pagos
Lunes, 6 de octubre de 2025
"Sabemos que son tiempos difíciles, y a pesar de ello siguen invirtiendo y modernizando", sostuvo el mandatario correntino. La nueva dependencia del Banco de Corrientes se ubica a pocos metros del Shopping.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, inauguró este lunes 6 el Centro Único de Pagos, por avenida Gregorio Pomar 851, en la capital.

El salón destinado al público tiene capacidad para 270 personas, sala de espera y ofrece un ambiente calefaccionado. Cuenta con 18 puestos de atención en caja.

Valdés, en rueda de prensa, sostuvo que el edificio ubicado por La Rioja, esquina 9 de Julio, será inaugurado en marzo. "Tenemos un manejo muy responsable de los recursos del banco de la provincia de Corrientes", afirmó.
     
 
 

