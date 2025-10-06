|
Valdés sobre Milei: "A los políticos se les conoce por lo que hacen no por lo que dicen"
Lunes, 6 de octubre de 2025
el gobernador Gustavo Valdés se refirió a la nueva postura de Javier Milei, convocando a las provincias a dialogar. "Ahora está en campaña, veremos su actitud después del 26. "Hasta ahora no vemos nada de lo que dijo".En oportunidad de inaugurar nuevas instalaciones del Banco de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a la nueva postura de Javier Milei, convocando a las provincias a dialogar. "Ahora está en campaña, veremos su actitud después del 26. A los políticos se les conoce por lo que hacen, no por lo que dicen", dijo. "No puede haber una Argentina exitosa sin provincias exitosas. Y eso les cuesta entender en Bs As", agregó.
Gustavo Valdés, en rueda de prensa, también se refirió al envío de fondos discrecionales a provincias "amigas" de parte de Nación: "es lo que pasó siempre: para que manden plata te tenés que poner de rodillas y entregar la dignidad. Y nosotros no nos doblamos a "guachazos" ni por la billetera"
El Gobernador le puso prudencia a la convocatoria de Milei a Gobernadores: "no queremos un llamado solo para la foto. El Presidente está en campaña: veremos qué pasa después del 26 de octubre"
"A los políticos se les conoce por lo que hacen, y no por lo que dicen. Hasta ahora no vemos nada de lo que dijo", graficó y agregó: "Milei supuestamente sabía lo que tenía que hacer pero hasta ahora no le está encontrando la vuelta"
"No está previsto y no tengo información de una visita de funcionario nacional. En dos años no vinieron nunca", recalcó.
Sobre la renuncia de Espert opinó: "tenía que haber renunciado antes, pero me parece bien su decisión. Ahora espero se ponga a disposición de la Justicia"
