El chamamé y el rock interactuaron en el show de Divididos

Lunes, 6 de octubre de 2025

Este sábado 4, Divididos se presentó en el anfiteatro Cocomarola de Corrientes. En esta oportunidad, la banda encabezada por Ricardo Mollo invitó al grupo Tajy, integrado por María Belén Arriola, José Víctor Piñeiro y "Tato" Ramírez.



Según Belén Arriola, violinista de Tajy, esto surgió después de que Mollo escuchara una versión de Spaghetti del rock que el grupo había adaptado al estilo litoraleño.



Al respecto, agregó: "Fue una experiencia muy movilizadora, compartimos con un equipo de gente maravilloso", señaló.



Tras la actuación, Tajy planea continuar difundiendo el chamamé en Europa.