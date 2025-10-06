Choque de barras a piedrazos y disparos contra Policías

Lunes, 6 de octubre de 2025

Una situación de conflicto entre barras en dos barrios capitalinas, terminó con enfrentamientos con la policía que habían llegado al lugar para poner fin a la situación de violencia.

Hubo piedrazos y disparos con "tumberas" contra los efectivos Los vecinos alertan que estos hechos se repiten con más frecuencia. Temen que las consecuencias de los "choques" dejen un saldo trágico.



Una vez más el choque entre barras de menores de dos barrios de la capital correntina terminó con una lluvia de piedrazos y disparos de "tumberas" contra efectivos policiales que intentaban disuadir. Vecinos de la zona aseguran que se trata de bandas de adolescentes de los barrios Sol de Mayo, contra los del Itatí y San Antonio que terminan emboscando a los uniformados cuando llegan a pretender "calmar" los enfrentamientos.



"Pasa varias veces a la semana y recrudece los sábado y domingo a la madrugada. Esto en cualquier momento va a terminar con muertos y mucho sufrimiento", relataron algunos vecinos del lugar.



Ocurrió en la madruga de ayer, alrededor de las 3:30 por las calles internas del barrio Sol de Mayo, en Ángel Naveas al 3600. Los estampidos de las escopetas de fabricación casera, los gritos y las corridas mantuvieron por casi dos horas en vilo a los habitantes del lugar.



"Esto pasa todo el tiempo, durante la semana y peor aún los fines de semana de madrugada. No entendemos cuál es el problema que tienen entre ellos, pero son todos adolescentes, menores de edad, los involucrados, varones y mujeres, que se agarran a piedrazos y con gomeras se tiran a lastimar. Incluso hemos escuchado disparos efectuados con armas de fuego. Los que conocen dicen que se trata de "reventadores" o "tumberas".



Anoche, varias patrullas de la jurisdicción y grupos especiales debieron intervenir ante los llamados telefónicos al 911, pero al llegar al lugar de los incidentes, quedaron en medio de la gresca y fueron emboscados por los dos bandos, que ya no se disparaban entre sí, sino hacia la Policía.



Desde temprano se viralizaron videos de aquellos incidentes, en los cuales se podían ver corridas de decenas de jóvenes y hasta incluso algunos vecinos, pasándole botellas de vidrios a algunos jóvenes para atacar a los otros. Un acto verdaderamente irresponsable y criminal. Además también se podía ver a otros vecinos retirando sus vehículos en medio de una lluvia de piedras y disparos que se escuchaban a lo lejos.



Según los propios habitantes indicaron ayer, que hubo heridos, pero ninguno de ellos se habría reportado en el hospital, ya que poseen antecedentes delictivos y no quisieron que la Policía los detenga.





Violencia en ascenso

Esta escalada de violencia en distintos barrios de la capital correntina es motivo de preocupación para la Policía, pero con la complicación legal de que la mayoría, por no decir la totalidad de los implicados, son menores de edad que conformaron pandillas armadas con gomeras, "reventadores", cuchillos, machetes y botellas, que se enfrentan contra otras perteneciente a otras zonas.



A mediados de septiembre, la fuerza de seguridad terminó con tres efectivos heridos al quedar en medio de otro incidente similar. Esta vez fue sobre avenida Cartagena y calle Güemes, en el límite entre los barrios Loma Linda y Caracolero, donde dos pandillas permanecen enfrentadas desde hace varios meses. La particularidad de estos casos es que filman sus choques y los suben a las redes sociales para "hacer gala" de la violencia usada.



Justamente gracias a esa viralización de las filmaciones, la Policía logró identificar a varios de los implicados y días después realizaron una megaredada, que terminó con unas 50 personas demoradas y 15 allanamientos, en el que se incautaron decenas de armas blancas, caños para la fabricación de armas "tumberas" y decenas de gomeras y morrales repletos de piedras para usar como proyectiles.



Sin ir más lejos, el viernes 3 de octubre se viralizó otro video en el que un grupo de menores atacaba a un hombre que había salido a pasear a su perro por las calles del barrio Sapucay. Sin mediar palabras uno de ellos lo golpeó y comenzó a agredirlo, aunque la víctima no le había hecho nada. En esta oportunidad, el hombre agredido se defendió y puso en fuga a sus atacantes. Al igual que en otros hechos, el incidente fue filmado por los propios jóvenes. En todos los casos, los vecinos temen que esta escalada de violencia termine de forma trágica.