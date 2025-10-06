Confirman 15 años de prisión para un hombre que mató a otro

Lunes, 6 de octubre de 2025

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes dictó la Sentencia N° 207 por la cual resolvió rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la defensa de un condenado, confirmando la pena de 15 (quince) años de prisión.

La sentencia fue tomada en consideración por los Ministros el 18 de septiembre de 2025, y el primer voto para el pronunciamiento fue emitido por el Señor Ministro Doctor Alejandro Alberto Chain.



Los Hechos Probados

El homicidio ocurrió en febrero de 2022 en la ciudad de Corrientes. La investigación probó que el hecho fue consecuencia de una discusión de tránsito previa, tras la cual el condenado persiguió y atacó a la víctima.



La agresión se concretó cuando el condenado, acompañado por un grupo de sujetos, abordó a la víctima y le asestó una puñalada en la pierna, provocando una herida que seccionó la arteria femoral izquierda y causó su posterior fallecimiento.



Por calle Cristo Obrero ocurrió el ataque en febrero de 2022

Fundamentos del STJ para Mantener la Pena

La defensa había solicitado la reducción de la pena, argumentando que era excesiva. No obstante, el STJ ratificó la decisión del Tribunal de Juicio, considerando que la pena fue debidamente fundamentada y proporcional.



Entre las circunstancias agravantes valoradas por el STJ se destacaron: la gravedad del hecho al continuar la agresión cuando la víctima se hallaba "indefenso e inmóvil".



La forma del ataque, ejecutado "en grupo", lo que favoreció la mayor desprotección de la víctima.



El "total desprecio por la vida humana" demostrado por el condenado, que representó y calculó los riesgos de su conducta violenta.



La actitud posterior de huir del lugar y llevarse el elemento empleado en el crimen.