El Gobernador reunirá a su gabinete

Lunes, 6 de octubre de 2025

Gustavo Valdés se reunirá hoy cerca de las 11 con los Ministros en Casa de Gobierno. Analizará la marcha de la gestión, estrategias y objetivos en medio de una agenda temática en la cual los equipos realizan aportes.



Luego de una intensa actividad de campaña que incluyó recorridos por el interior y en otras provincias, el gobernador Gustavo Valdés continúa con la marcha de la gestión.



Valdés encabezará una reunión de gabinete en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Se espera que la actividad tenga lugar cerca de las 11 para analizar la marcha de la gestión, evaluación que el Mandatario realiza de forma habitual con sus ministros de forma periódica.



Durante los encuentros, los funcionarios y el Gobernador coordinan estrategias y alinean objetivos en medio de una agenda temática en la cual los equipos realizan aportes. Cabe recordar que las reuniones de gabinete, en ocasiones anteriores, se realizaron en el interior. Tal fue el caso de Mercedes durante el año pasado.



Valdés mantiene una amplia agenda entre la campaña y la gestión. El pasado viernes estuvo en Esquina donde inauguró la nueva iluminación de la Sociedad Sportiva Esquinense. Además, entregó bienes de capital a emprendedores de la ciudad.



Allí también encabezó la presentación de candidatos a diputados nacionales y a la fórmula local para la Intendencia, conformada por Arnoldo Rohner y Carlos Vallone. Estuvo presente, además, el gobernador electo y jefe comunal de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.



Durante la semana, el titular del Ejecutivo provincial participó de las actividades de campaña de Provincias Unidas junto a sus pares. Fue una de las figuras del recorrido por la planta de aluminio ALUAR y del acto de presentación de candidatos a diputados nacionales por Chubut.





Valdés, quien sostuvo que no se deben dinamitar los puentes con la Casa Rosada, explicitó la necesidad de "un nuevo pacto social". Esto a raíz de que el Gobierno nacional mantiene escaso diálogo con los representantes provinciales.



"Siempre hacemos una apuesta para que a Argentina le vaya bien, y siempre colaboramos tratando de aportar nuestro punto de vista, pero la verdad es que vemos también con incertidumbre un futuro difícil", expresó en una entrevista con Radio Mitre.