J.P Valdés "Vamos Ctes siempre del lado de lo social"

Miércoles, 1 de octubre de 2025

El Gobernador electo habló de cara a los comicios legislativos nacionales y la propuesta de Vamos Corrientes. "Los correntinos buscan que sus representantes voten como correntinos", dijo respecto de los candidatos con ese perfil que presenta la alian



A un mes de su contundente triunfo en las provinciales y a menos de 30 días de las legislativas nacionales, el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, se metió de lleno en el próximo turno electoral en apoyo a los candidatos y la propuesta que ofrece Vamos Corrientes, la alianza que lidera Gustavo Valdés, actual mandatario y líder del espacio político.



En declaraciones radiales, el hasta diciembre Intendente de Ituzaingó, habló de su acompañamiento a los candidatos a diputados nacionales, Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández; a la vez que dejó en claro un mensaje en el actual contexto nacional: "Estamos siempre en el mismo camino, siempre del lado de lo social".



En principio, dijo que comenzó "una campaña intensa, nuevamente, donde recorremos mucho el territorio con nuestros candidatos para que el electorado los puedan conocer, hablar con ellos, contarles cómo ven la realidad cada uno. Eso también lleva a que se pueda conocer y puedan saber cómo piensan y cuál es la mirada respecto a la actualidad. También que los candidatos puedan contar sus ideas, sus proyectos y siempre recorriendo la provincia en que nos sentimos feliz por el gran apoyo que recibimos de la gente", resaltó