Dos obreros murieron al recibir una descarga eléctrica

Miércoles, 1 de octubre de 2025

El trágico hecho ocurrió en la tarde del martes en un galpón en construcción en la localidad correntina de Santa Lucía. Las víctimas eran oriundas de Goya y Lavalle.







El hecho se produjo ayer, martes 30 de septiembre alrededor de las 19:50, en un galpón en construcción ubicado en Ruta Provincial N°27 y Avenida Alfonsín, en la localidad de Santa Lucía. Dos obreros perecieron al recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaban tareas de mantenimiento en las canaletas.



Las víctimas fueron identificadas como Olivo David Alejandro, con domicilio en la ciudad de Goya, y Cáceres Luis Alfredo, oriundo de Lavalle.



Ambos se encontraban trabajando en la colocación de canaletas de desagüe cuando, de manera accidental, el andamio metálico que utilizaban —de más de seis metros de largo— hizo contacto con un tendido eléctrico. La descarga provocó su fallecimiento inmediato en el lugar.



En el hecho intervino personal de la Comisaría de Santa Lucía, junto a peritos de Goya bajo la supervisión del Comisario Mayor Marcelo Rojas y el Subcomisario José Romero.



La Fiscal María Eugenia Ballara dispuso que no se realice autopsia, autorizando la entrega de los cuerpos a sus familiares para el velatorio e inhumación.



Otras dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital local, donde permanecen en estado de shock.