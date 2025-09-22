Detuvieron en Mercedes a un acusado de reiteradas estafas

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Efectivos de la Comisaría Primera de Mercedes, con apoyo del personal de la Unidad Especial PRIAR, concretaron un procedimiento que culminó con la detención de un hombre sobre quien pesaba una orden judicial.

El operativo se llevó adelante en inmediaciones de la avenida Lacour y calle Belgrano, donde los uniformados lograron la aprehensión de Iván E. M., quien era buscado por una causa de presunta estafa que se instruye en el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Saladas, Corrientes.



Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, en tanto se cumplen los trámites de rigor para su traslado a la localidad mencionada.



Cabe destacar que en el procedimiento también colaboraron agentes de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, lo que permitió garantizar un rápido y efectivo despliegue.



Según se pudo saber que sobre el mismo hay denuncias de estafas reiteradas en Santa Fe, Corrientes Capital y Saladas Corrientes.