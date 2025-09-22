Un pescador encontró un cuerpo en el río Paraná

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Prefectura intervino tras la denuncia en la zona de Puerto Vilelas. El caso quedó en manos de la Justicia, que dispuso la autopsia.



Este domingo 21 al mediodía, pescadores alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el río Paraná, a la altura del paraje Humerez Hormiga–Puerto Vilelas. Prefectura Naval Argentina acudió al lugar junto a la División Patrulla Fluvial y constató el hallazgo.



Entre las pertenencias se localizó documentación a nombre de Alexis Ezequiel, de 22 años, quien se había arrojado desde el Puente General Belgrano en julio pasado. El cuerpo fue trasladado hasta la zona de Las Tres Bocas y luego entregado al Instituto de Medicina Forense (INCIF), donde se realizará la autopsia.



En el procedimiento trabajó personal del gabinete científico del Poder Judicial, que incautó los elementos encontrados y tomó intervención en la investigación.