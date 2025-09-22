Una Goyana entrena en España para la cita mundialista

Lunes, 22 de septiembre de 2025

La adolescente goyana arribó con una semana de anticipación al país ibérico, donde competirá el 28 de septiembre en el Mundial de Trail y Montaña en Canfranc.





Brenda Insaurralde ya se encuentra entrenando en España, en la previa a lo que será su participación en el Mundial de Trail y Montaña, que se disputará el próximo 28 de septiembre en el Municipio Canfranc. Acompañada por su padre Sergio Insaurralde y el entrenador de Corrientes Corre, Alejandro Ávalos, la adolescente de 16 años se ganó el lugar luego de ser la campeona argentina U-20 en el Torneo "Run Altas Cumbres" desarrollado a fines de febrero de este año en Villa Cura Brochero (Córdoba).



En su categoría, Brenda enfrentará un trazado exigente que comienza a 1.208 metros sobre el nivel del mar. Luego de una subida constante de 4 kilómetros, los atletas alcanzarán los 1.593 metros de altitud, para luego descender durante 2,7 kilómetros y finalizar el último tramo de un kilómetro en terreno llano. La característica principal del circuito es que, a pesar del desnivel, la subida es progresiva y corrible, lo que favorece el perfil de Brenda, quien se destaca por su velocidad. Este aspecto resulta clave, ya que en la región nordeste no se cuenta con terrenos montañosos que permitan entrenamientos técnicos específicos pero esto fue compensado con ejercicios planificados.



Detalles de la competencia



El Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running se celebrará del 24 al 28 de septiembre de 2025. Competirán las cinco modalidades: Uphill, Classic, Junior, Short Trail y Long Trail, recorriendo el épico terreno que rodea la icónica Estación Internacional de Canfranc. La prueba Uphill (o subida vertical) implicará un recorrido de 6,5 kilómetros y 986 metros de desnivel positivo. Los corredores de montaña enfrentarán este reto partiendo desde el Hotel Santa Cristina y ascendiendo hasta la cima de Larraca, atravesando bosques de pino negro. La carrera Classic será el centro de atención para los veloces atletas de montaña. Con un recorrido de 15 kilómetros y 820 metros de desnivel positivo, atravesará el Barranco de Epifanio. Además, la versión Junior U20 abarcará la mitad del circuito, 7,5 kilómetros, ofreciendo un desafío adecuado para las nuevas promesas del trail running.



En Short Trail, los corredores ascenderán hitos míticos como La Moleta y atravesarán la frontera con Francia.