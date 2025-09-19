Murió el motociclista del múltiple choque en el puente

Viernes, 19 de septiembre de 2025

En horas de la noche de este jueves se confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien protagonizó un grave accidente en el puente interprovincial General Manuel Belgrano.

El hombre, domiciliado en Mocoretá al 1400 del barrio Río Paraná, circulaba en motocicleta cuando y terminó debajo de una camioneta en medio del tránsito sobre el viaducto que une Corrientes con Resistencia.



Pese a los intentos de asistencia, Pérez perdió la vida en el lugar. Las autoridades viales y judiciales trabajan para determinar las circunstancias del siniestro.