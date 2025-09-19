"Se transfirieron responsabilidades a las provincias y no los recursos"

Viernes, 19 de septiembre de 2025

El senador nacional por Corrientes Eduardo "Peteco" Vischi, hizo un balance del resultado de la última sesión de la Cámara Alta, en la que los legisladores analizaron el veto presidencial a la ley que, impulsada por los gobernadores.



La iniciativa establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se coparticipe de forma automática y diaria, dejando de lado la habitual discrecionalidad en su reparto. Finalmente, el Senado insistió con dicha normativa con 59 votos afirmativos.



Vischi dio cuenta del origen de la propuesta, explicando que "nace fundamentalmente de los gobernadores", para terminar con "uno de los instrumentos más nefastos que tiene la política nacional, que ha sido utilizado de manera totalmente inmoral muchas veces. "A través del látigo y la billetera se busca manejar las voluntades y apoyos de gobernadores e intendentes. La mayoría de los presidentes lo han utilizado muy mal", agregó.



Asimismo, a su entender, la forma en que tradicionalmente se distribuyen los ATN "termina favoreciendo a los que administran mal, a los que hacen un desastre con sus finanzas públicas y, fundamentalmente, a quienes administran de una forma incluso muchas veces deshonesta y con falta de transparencia".



Por otro lado, en su firme defensa de las provincias, el legislador correntino señaló que "se transfirieron responsabilidades a las provincias y no se transfirieron los recursos. En buena hora que esto sea el puntapié inicial para que esa distribución empiece a darse".



"Si hoy no tenemos un problema más grave de conflictos sociales en el país es porque los gobiernos provinciales están atendiendo la salud pública, la educación pública, la seguridad", finalizó Vischi.