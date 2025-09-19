Largas filas de automovilistas a la espera de volver a transitar por el puente

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Un número importante de vehículos esperan sobre la avenida 3 de Abril hasta Ferré como también del lado de Costanera, en Corrientes para poder transitar por el viaducto que une con Chaco.



La fila de automóviles llega hasta la calle Mendoza por la avenida, contaron a este medio y desde Costanera los vehículos son más de 40.



Desde Estado del Puente informaron que "el tránsito del Puente Chaco - Corrientes está totalmente cortado por un choque en cadena y vuelco. Hay heridos en el Kilómetro 2,2 aproximadamente. Y se estima la hora liberación cerca de las 22 aproximadamente".





