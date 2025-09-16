"Leve mejoría" en la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina

Martes, 16 de septiembre de 2025

La también exparticipante de Gran Hermano y madre de las hijas de Medina publicó una historia de Instagram en la que informó que "Thiago tiene una leve mejoría", que atribuyó a "toda la fe, oraciones y reiki" que le envían seguidores, fans, amigos.



La madre de las hijas del ex Gran Hermano publicó un mensaje alentador, mientras permanece internado.



El estado de salud de Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto, sigue siendo "delicado", según los últimos detalles revelados en el programa Infama de América TV, aunque su expareja, Daniela Celis, difundió un esperanzador parte médico.



"Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", indicó Célis, que expresó: "Toda la luz que envían está llegando".



Pestañela también indicó que "las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos".



Un rato antes, en el programa Infama también dieron datos alentadores. La información médica más reciente indica que el joven continúa internado con pronóstico reservado, aunque se observan "leves mejorías".