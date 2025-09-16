Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

Martes, 16 de septiembre de 2025

La ex Gran Hermano tiene una relación con el ex gobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.



Marianela Mirra sorprendió al confirmar su relación con el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, justo en el momento en que la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual.



Alperovich cumple su condena en prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Vive en el edificio Zencity de Puerto Madero junto a su pareja, quien disfruta de las instalaciones que tiene la torre de lujo.



En el programa Puro Show contaron días atrás que la ex Gran Hermano fue vista en una clínica de fertilidad con intenciones de hacerse un tratamiento para tener un hijo junto a José Alperovich.





Finalmente, Marianela confirmó esta información y reveló que será madre a los 41 años. Según le dijo a su amigo Gastón Trezeguet, ya está embarazada gracias a la inseminación artificial.





"Estoy esperado un bebe de José", le escribió Marianela Mirra a Gastón Trezeguet y aprovechó para aclarar que nunca estuvieron separados: "Nunca hubo ruptura con José. mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza".