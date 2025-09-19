Prisión preventiva para Federico Cheme por narcotráfico

Viernes, 19 de septiembre de 2025

El juez federal Gustavo Fresneda resolvió la medida tras el operativo antidrogas en el que fue detenido en junio. Responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de varias personas.





El empresario correntino Federico Cheme fue procesado con prisión preventiva por narcotráfico. La decisión fue tomada por el juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien lo consideró responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de varias personas.



Cheme, reconocido en el ámbito de los eventos, había sido detenido el pasado 24 de junio en un operativo de la Policía de Corrientes. Durante el procedimiento, se incautaron drogas en el marco de una investigación que ya involucraba a otros acusados: Nolberto Adrián Molina, Cecilia Mercedes Romero y Oscar Osvaldo Wirs.



El documento judicial al que se tuvo acceso establece que Cheme será juzgado bajo los artículos 5 inciso c y 11 de la ley 23.737, vinculados al tráfico de drogas. La causa se encuentra en etapa de instrucción, y la Justicia sostiene que existen pruebas suficientes para mantener la acusación.



Cabe recordar que a principios de septiembre la defensa del empresario había solicitado su internación hospitalaria, pedido que fue rechazado por el juez. Según los informes médicos, podía continuar su tratamiento ambulatorio en el lugar de detención.



La resolución del procesamiento marca un nuevo avance en la causa y deja a Cheme bajo prisión preventiva, a la espera de la elevación a juicio en los próximos meses.