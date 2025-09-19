Otra vez endeudan a la Argentina: Milei y un préstamo del Tesoro de EEUU

Viernes, 19 de septiembre de 2025

En su visita a Córdoba, el presidente Javier Milei reconoció que está negociando un préstamo país-país con EEUU con el que Argentina podría afrontar vencimientos de deuda del año próximo por unos USD 8.500 millones.



"Sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", reconoció el Presidente.



En una entrevista con La Voz, Milei destacó: "Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio".



