Estiman que se liberaría el transito cerca de las 2 de la madrugada

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Desde el lugar del siniestro, kilómetro 2,2 del puente interprovincial Corrientes- Chaco los trabajos de retiro de vehículos siniestrados como de peritaje conclurían en horas de la madrugada del sábado 20 de septiembre.



Uniformados que trabajan en el lugar desde las 16.10, hora que se conoció el siniestro vial en cadena, señalaron que estiman que los trabajos tanto de retiro de vehículos como de peritajes concluirían cerca de las 2 de este sábado 20 de septiembre.



Esa situación llevaría a que los conductores permanezcan sobre la calzada de la avenida 3 de Abril como del lado de Costanera, en Corrientes.



El grave choque hace pensar nuevamente en la urgencia de tener un nuevo puente que una ambas provincias, Corrientes y Chaco.