"Arrastré un kilómetro los autos, quedé sin frenos" se escuchó decir a un conductor

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Varias son las filmaciones que se conocen tras el fuerte impacto entre más de 13 rodados en el puente interprovincial Chaco - Corrientes, ocurrido en la tarde de este viernes.



Al parecer quien guiaba un camión sería a quien se lo escucha decir que se quedó sin frenos. Hay varios automóviles que fueron destruidos en su totalidad.



"Arrastré un kilómetro los autos, quedé sin frenos" se escuchó decir a quien sería un conductor que se presume se trataría del camionero que protagonizó fuerte colisión en el puente Manuel Belgrano en el kilómetro 2,2.



Se viralizaron varias filmaciones, entre ellas una en la cual se escucha hablar a un hombre quien dijo que se quedó sin frenos y se llevó por más de un kilómetros a varios rodados.



Son cerca de 16 vehículos involucrados. El choque se registró a pocos kilometros del acceso al barrio de Los Pescadores en la vecina provincia de Chaco.