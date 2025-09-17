Hallaron sin vida a un hombre de 55 años desaparecido

Martes, 16 de septiembre de 2025

En la mañana de este martes 16 de septiembre, fue hallado sin vida el ciudadano Alberto Camargo, de 55 años de edad, quien era buscado desde fines de agosto por la Policía de Corrientes. El hallazgo tuvo lugar en una zona rural del departamento donde se llevaba adelante su búsqueda.



Camargo había sido visto por última vez el 26 de agosto y su desaparición fue denunciada por una persona de apellido Jani, lo que activó inmediatamente un protocolo de búsqueda a cargo de distintas áreas de la fuerza policial. La información había sido difundida oportunamente mediante una ampliación de gacetilla policial el pasado 31 de agosto.



Según las primeras averiguaciones y los trabajos periciales realizados en el lugar, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y sin aparentes signos de violencia. No obstante, se aclaró que las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación.



Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a una autopsia médico legal para determinar con precisión la causa del deceso.



En tanto, la comisaría correspondiente continúa con las diligencias investigativas, bajo conocimiento y supervisión de la Justicia.