Valdés distinguió a docentes que enfrentan desafíos

Martes, 16 de septiembre de 2025

En el marco del Mes de la Educación, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes un emotivo acto en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde se entregaron distinciones a 23 docentes destacados de toda la provincia.

La ceremonia fue organizada por el Ministerio de Educación a través del premio Docente Destacado 2025, declarado de Interés Educativo mediante Resolución Ministerial. Cada docente distinguido recibió una notebook como reconocimiento a su labor.



"Estamos destacando algunos ejemplos de los tantos que existen en Corrientes, que son anónimos y muchas veces invisibles frente a lo que nos muestran la televisión o las redes sociales", señaló Valdés al tomar la palabra.



El mandatario valoró la función de los educadores como pilar del sistema educativo público y destacó su rol fundamental:"Un docente es el Estado, y muchas veces también es la familia. Necesitamos garantizar los recursos para la educación pública, porque la evolución de nuestra sociedad depende de que los chicos tengan más oportunidades que las generaciones anteriores".



Asimismo, subrayó la importancia de iniciar la educación desde edades tempranas y reconoció los desafíos que enfrentan los docentes en contextos complejos:



"Decirlo es fácil, hacerlo es difícil. No todos los chicos llegan con las mismas herramientas, y el docente tiene que lograr que todos avancen juntos".



Valdés también puso en valor la histórica trayectoria de la docencia correntina:"Corrientes es una de las pocas provincias que exporta conocimiento a otras. Las maestras correntinas son una verdadera fortaleza, tanto en las ciudades como en los parajes más alejados".



Por su parte, la ministra de Educación, Práxedes López, manifestó que este homenaje simboliza a todos los docentes de la provincia y remarcó el respaldo del Gobierno provincial a la educación pública y gratuita, con inversión en formación continua, infraestructura, tecnología y capacitación.



"Queremos agradecer profundamente a cada docente por su compromiso con la mejora de la calidad educativa y por ser parte de la transformación del futuro de nuestros estudiantes", expresó López, quien también pidió un fuerte aplauso para los homenajeados.

