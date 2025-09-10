Lali Espósito confirmó su tema "Payaso" para Javier Milei

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

La artista viene de presentar "Payaso", luego de varias especulaciones, ella misma se encargó de ratificar que está dedicada al Presidente y los libertarios.



Lali Espósito viene de romperla con sus shows en Vélez en los que sorprendió con varias perlitas, y tras estrenar su nuevo tema "Payaso", rompió con toda las especulaciones y confirmó que se lo dedicó al presidente Javier Milei.



Fue durante una entrevista con LAM cuando la artista no tuvo inconvenientes en ratificar lo que se preveía. Pepe Ochoa le preguntó si el tema era un nuevo palo para el libertario y ella fue contundente.



"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son", sentenció Lali para ganarse hasta la felicitación de Yanina Latorre.





Qué dice la letra de "Payaso", el nuevo tema de Lali Espósito que es viral

Tras deleitar a su público con momentos épicos -tales como el cover de "Vencedores Vencidos" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o el gesto del 3 con los dedos, haciendo alusión a las presuntas coimas de Karina Milei-, la intérprete de "Diva" lanzó su nuevo tema titulado "Payaso".

Si bien esta nueva creación no es tan explícita, en una de sus estrofas habla de un "león", el animal elegido como símbolo por el primer mandatario.



"Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", asegura Lali en una parte del tema que el tema forma parte de su nuevo trabajo y marca el cierro del álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama".



La letra de "Payaso", la nueva canción de Lali Espósito:



"Ay, perdoname, te pisé, no te vi



Estoy ocupada, tengo cosas que hacer



Hablás muy rápido, no sé, no entendí



Estás muy alterado y no te hace bien.



Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas



Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.



Vas a tener que bailar



Hoy sos el show principal



Y aunque tu sueño es actuar



Te queda grande el disfraz.



El truco ese que hiciste yo ya lo vi



Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?



Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí



Me estás vendiendo humo y se puede ver.



Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas



Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.



Vas a tener que bailar



Hoy sos el show principal



Y aunque tu sueño es actuar



Te queda grande el disfraz.



Sos un payaso, ¡yeah!



Oh, yeah, ¡oh!



¡Payaso!



Vas a tener que bailar



Hoy sos el show principal



Te queda grande el disfraz



¡Payaso!



Vas a tener que bailar



Hoy sos el show principal



Te queda grande el disfraz



¡Payaso!"