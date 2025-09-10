Argentina cayó 1-0 ante Ecuador sin Messi y cerró las Eliminatorias

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

La Albiceleste perdió en Guayaquil por un penal de Enner Valencia; Otamendi y Caicedo fueron expulsados y el partido terminó con 10 jugadores por bando.



Argentina sufrió su primera derrota de las Eliminatorias Sudamericanas al caer 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil, en un encuentro marcado por la ausencia de Lionel Messi. El único gol llegó desde un polémico penal ejecutado por Enner Valencia y cobrado por Wilmar Roldán.



El equipo de Lionel Scaloni tuvo que afrontar más de 60 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Nicolás Otamendi. Ecuador también terminó con 10 jugadores luego de la roja a Moisés Caicedo al inicio del segundo tiempo, lo que dejó el partido muy parejo pero con pocas oportunidades claras.



A pesar de la derrota, Argentina cerró las Eliminatorias en la primera posición con 38 puntos y como la selección más goleadora, con 31 tantos. La Albiceleste mostró problemas defensivos y falta de fluidez sin su capitán en cancha, que se sintieron frente a un rival sólido.



Ecuador, por su parte, escaló al segundo puesto con 29 unidades y se consolidó como la valla menos vencida del torneo, recibiendo solo cinco goles en 18 partidos. Los locales aprovecharon la desorganización defensiva de Argentina para quedarse con un triunfo clave en casa.



El resultado deja lecciones para la selección argentina de cara a la próxima Copa del Mundo, donde la adaptación a la ausencia de figuras clave y la solidez defensiva serán factores determinantes para mantener el nivel mostrado en las Eliminatorias.



