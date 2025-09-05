"Hay que poner Diputados en Bs. As. y no Bs. As los Diputados a Corrientes"

Viernes, 5 de septiembre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés convocó a votar las elecciones nacionales del 26 de octubre: "Debemos defender los intereses de nuestra gente sino terminanos de la peor manera". Aseveró que "la relación institucional con Nación es prácticamente nula".



El gobernador Gustavo Valdés anticipó cuál es el principal objetivo de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre: "tenemos que poner los diputados en Bs As y no Bs As los diputados de Corrientes. Eso votamos el 26 de octubre, y vamos a tratar de sintetizar ésta representación y así defender a las provincias. Tenemos que ir a Bs As a representar los intereses de las provincias"



"Debemos defender esos intereses porque o sino terminanos de la peor manera", subrayó Valdés y agregó: "muchos de los que son electos se van a Bs As y en lugar de representar a la gente votan otra cosa"



Gustavo Valdés se refirió a la composición de un espacio federal junto a otros Gobernadores (llamado en principio Provincias Unidas): "estamos construyendo un espacio para defender a Corrientes y a las provincias a nivel nacional. Vamos a defender a las provincias porque o sino parecemos culpables de lo que sucede a nivel nacional. No podemos echarle la culpa a las provincias sobre la debacle económica del país"



"Escuchamos un discurso donde nos apuntan a que somos responsables y eso no es así. Debemos marcar nuestros votos porque nosotros representamos a provincias bien administradas, con equilibrio fiscal, con desarrollo", aseveró



El Gobernador manifestó sobre la actual relación institucional de la Provincia con Nación: "está prácticamente cortada pero no solo con nosotros". "Es un Gobierno Nacional que no quiere habar con las provincias", recalcó "Ojala puedan abrirse el diálogo", admitió Valdés y en ese sentido agregó: "tenemos que lograr una Argentina que madure de una vez, las provincias debemos trabajar juntas para que al Gobierno le vaya bien"



Sobre el andar del Gobierno Nacional, dijo: "la economía es importante pero la política también, y si no tenes acomodada la política no podés acomodar toda la economía". E insistió: "están haciendo cosas bien y otras no. Deberían escuchar, sentarse, tener un poco mas de politica en el buen sentido". "La conversación con los gobernadores es fundamental, pero resulta que estamos preocupados por un posteo del Gordo Dan. Hay un sistema político hablando pavadas sin cambiar la realidad de los argentinos", opinó el Gobernador.



Consultado por la posibilidad de que Vamos Corrientes busque la Presidencia de la Cámara Baja provincial, dijo: "hay que conversar. Somos la bancada mas numerosa, seguramente vamos a ir por la Presidencia".







