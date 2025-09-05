 
Viernes, 5 de Septiembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Diógenes González: "Vamos a trabajar para defender a Corrientes"
Viernes, 5 de septiembre de 2025
El candidato a diputado nacional Diógenes González habló del triunfo de Vamos Corrientes el pasado domingo y de sus expectativas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

González es cabeza de lista para el cargo nacional, seguido por la actual ministra de Educación, Práxedes López, y en tercer lugar se postula a Carlos Hernández.

"Vamos a emprender un nuevo trabajo con el mismo equipo que ganó, pero escuchando a una temática distinta que tiene que ver con cómo defendemos los intereses de Corrientes en el Congreso de la Nación", dijo el actual senador provincia de la UCR.
     
 
 

