Narcotráfico: La Justicia negó internación a Federico Cheme

Viernes, 5 de septiembre de 2025

la investigación sumó nuevas pruebas: declaraciones testimoniales y el análisis de los teléfonos celulares incautados durante el procedimiento en el barrio Laguna Seca. Estos elementos podrían resultar clave para determinar responsabilidades.

La Justicia negó el recurso presentado por la defensa del empresario detenido por narcotráfico y sigue el proceso.



El empresario de la noche correntina, Federico Cheme, detenido en junio durante un operativo antidrogas, continuará bajo proceso judicial tras el rechazo de su pedido de internación psiquiátrica. La resolución fue confirmada por la Justicia luego de los informes del Cuerpo Médico Forense y del Hospital Psiquiátrico San Francisco.



La defensa había solicitado la medida alegando razones de salud, pero los especialistas concluyeron que no existían motivos para disponer la internación. Por ahora, no se presentó apelación contra la decisión.



En paralelo, la investigación sumó nuevas pruebas: declaraciones testimoniales y el análisis de los teléfonos celulares incautados durante el procedimiento en el barrio Laguna Seca. Estos elementos podrían resultar clave para determinar responsabilidades.



Otro de los puntos relevantes fue la concesión de prisión domiciliaria a Cecilia Mercedes Romero, imputada en la misma causa, por su situación familiar al ser madre de una menor en común con otro de los acusados.



La causa mantiene bajo la lupa a uno de los empresarios más conocidos de Corrientes y se espera que en los próximos días se defina la situación procesal de todos los involucrados.

