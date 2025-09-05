Ángel Russo recibió el alta tras tres días internado

Viernes, 5 de septiembre de 2025

El entrenador de Boca dejó este viernes por la tarde el centro de alta complejidad en Belgrano. Todavía no tiene fecha para volver a los entrenamientos del Xeneize.



Luego de tres días de internación, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y abandonó la clínica de alta complejidad de Belgrano. El entrenador de Boca ingresó al Sanatorio Fleni en la mañana del martes por estudios de rutina. Pero luego de que le detectaran una infección urinaria, los médicos lo pusieron bajo un intenso cuidado.



Si bien su recuperación fue favorable desde un principio, la familia y el cuerpo médico decidieron que Russo permaneciera internado con medicación intravenosa hasta que la bacteria desapareciera por completo. Finalmente, este viernes se terminó el tratamiento y fue dado de alta.



Esta buena noticia alegró a los hinchas del Xeneize, que estuvieron muy atentos a su situación durante estos días.



Por el momento, desde Boca no comunicaron cuándo el DT se reintegrará a los entrenamientos del primer equipo, pero el parate por la Fecha FIFA le dio un descanso necesario.



Cuándo vuelve a jugar Boca



El próximo partido de Boca será el domingo 14 de septiembre a las 14.30 ante Rosario Central como visitante por el Torneo Clausura.