Vamos Corrientes retuvo la intendencia de Sauce

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Así lo determinó el escrutinio definitivo. El conteo provisorioa había arrojando triunfo por un voto para la candidata del peronismo.



El escrutinio definitivo determinó que Vamos Corrientes revirtió el resultado electoral del domingo en la localidad de Sauce y de esa manera Carlos Romano fue reelecto como intendente.



El triunfo fue por una diferencia de 14 votos sobre la candidata peronista María Griselda Zajur, que en el conteo provisorio había sido la ganadora por un voto.



"Fue una elección acotada y lo revaloramos. En lo personal, valoro la importancia de un voto, la importancia de la democracia y la importancia del proceso del conteo", declaró Romano desde Casa de Gobierno tras conocerse que gobernará su ciudad hasta 2029.