Messi da todo por Argentina y gana a Venenzuela

Jueves, 4 de septiembre de 2025

La Selección Argentina se impone 1-0 frente a Venezuela en el Estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una noche marcada por la despedida oficial de Lionel Messi jugando por los puntos.

A los 39 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva: pase frontal de Leandro Paredes para Julián Álvarez, quien enfrentó al arquero Rafael Romo y, en un gesto de generosidad, cedió la pelota al capitán argentino. Messi no perdonó: se acomodó y picó sutilmente el balón por encima del arquero, desatando la ovación del público en un Monumental repleto.



La emoción invadió el estadio desde antes del inicio del encuentro. Lionel Messi ingresó al campo de juego acompañado por sus hijos, en una postal cargada de simbolismo para lo que representa su última actuación oficial por eliminatorias en Argentina. El propio calendario lo confirma: en octubre, la Albiceleste tendrá amistosos en Estados Unidos, y en noviembre disputará encuentros internacionales en Angola e India.



Durante el primer tiempo, Argentina dominó el trámite del juego y generó varias ocasiones de peligro. Tagliafico, Thiago Almada y el propio Messi probaron al arquero Romo, que respondió con atajadas clave para evitar una diferencia mayor.



Venezuela, por su parte, no logró inquietar con claridad al equipo de Lionel Scaloni, pero aún mantiene esperanzas de lograr su histórica primera clasificación a una Copa del Mundo. Actualmente pelea por un lugar en el repechaje, en una definición que se perfila ajustada junto a selecciones como Colombia y Bolivia.



Con esta victoria parcial, Argentina reafirma su liderazgo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL, mientras que la Vinotinto deberá buscar puntos clave en sus próximos compromisos.



La fiesta está en marcha en Núñez, y el fútbol argentino comienza a despedir, al menos en competencias oficiales locales, al jugador más influyente de su historia.





Síntesis del partido (primer tiempo):



Gol: 39" PT - Lionel Messi (ARG)

Amonestado: 15" PT - Cristian Cásseres Jr. (VEN)

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Monumental), Ciudad de Buenos Aires

Árbitro: Piero Maza (Chile)



Formación inicial de Argentina:

Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Almada; Mastantuono, Messi, Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.



Formación inicial de Venezuela:

Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Cásseres Jr., Makoun, Bello, Rincón, Savarino; Rondón.

DT: Fernando Batista.