Emotiva despedida a Barboza Raúl embajador del chamamé

Jueves, 4 de septiembre de 2025

El acto se realizó a las 10:30 en la sede del Instituto, coincidiendo simbólicamente con el horario en que, en el cementerio Père-Lachaise de París, Francia, se realizaba el último adiós a sus restos.

En una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento, el Instituto de Cultura de Corrientes rindió hoy un sentido homenaje al gran maestro Raúl Barboza, considerado uno de los máximos referentes del chamamé a nivel mundial



La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, encabezó el tributo, acompañada por destacadas figuras del ámbito cultural y musical como Julio Cáceres (Los de Imaguaré), Ariel Báez (Los Alonsitos), Raúl Alonso, el senador provincial Noel Breard, y el director de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, entre otros invitados.



"Tuvimos el honor y placer de haberlo tenido durante tantos años en la Fiesta Nacional del Chamamé, y este año participó además de un conversatorio muy emotivo, como una despedida. Nos contó toda su vida...", recordó visiblemente emocionada Kunin, destacando además el papel fundamental de Barboza en la internacionalización del chamamé y su aporte al reconocimiento del género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.



Por su parte, Julio Cáceres evocó los orígenes humildes del artista: "¿Por qué Raulito? Porque desde muy pequeñito empezó acompañando a su padre en las distintas bailantas chamameceras... en esos lugares de piso de tierra y mucha emoción, comenzó a gestarse el Raúl que hoy recordamos con tanto cariño."



También Ariel Báez compartió su admiración: "Más allá de admirarlo desde chico, Barboza fue un faro importantísimo para mí y para Los Alonsitos. Nuestro primer videoclip, en 1988, fue con un chamamé suyo: ‘Tren Expreso’".



Proyección documental

El homenaje continuó con la proyección de materiales audiovisuales que recorren la vida y obra del maestro Barboza. El Departamento Audiovisual del Instituto de Cultura presentó fragmentos de los documentales "El sentimiento de abrazar" (2003) y "La voz del viento", además de su última presentación en la Fiesta Nacional del Chamamé.



Una despedida a la distancia

Mientras en Corrientes se recordaba su legado, en el cementerio Père-Lachaise de París, el acordeonista recibía su despedida final. El sepelio, breve, a cajón cerrado y sin ceremonia religiosa, se realizó a las 15:30 (hora local), en el mismo camposanto que guarda los restos de íconos culturales como Frédéric Chopin, Édith Piaf, María Callas y Georges Moustaki.



La Nación Chamamecera, desde el corazón del litoral argentino, acompañó a la distancia el adiós a un artista que supo llevar la esencia del chamamé a los escenarios más importantes del mundo, dejando una huella imborrable en la música popular argentina.