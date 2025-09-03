El DT de Boca diagnosticado con infección urinaria Miércoles, 3 de septiembre de 2025 El DT de Boca, de 69 años, permanecerá 24 horas en observación tras ser tratado con antibióticos vía suero. El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, permanecerá internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires tras ser diagnosticado con una infección urinaria durante un chequeo de rutina realizado ayer.



Los médicos le aplicaron antibióticos e indicaron que continuará en observación por 24 horas para recibir hidratación y seguimiento clínico. Desde su entorno aclararon que se encuentra en buen estado y acompañado por su familia.



Russo, de 69 años, dirigió el último partido del Xeneize el domingo pasado en Mar del Plata, donde Boca venció 2-0 a Aldosivi. El parate por la Fecha FIFA permitirá que tenga un período de descanso antes del próximo compromiso, programado para el 14 de septiembre frente a Rosario Central.



La noticia generó preocupación en el mundo Boca, aunque allegados al DT remarcaron que la internación es preventiva y que Russo mantiene una rutina de controles médicos frecuentes, debido a sus antecedentes de salud.



El técnico transita su tercer ciclo en el club y lleva once partidos dirigidos en esta etapa, con tres victorias consecutivas que mejoraron el presente del equipo en el Clausura y en la tabla anual.



