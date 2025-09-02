|
|
|
Aumenta el 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre
|
Martes, 2 de septiembre de 2025
|
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de septiembre de 2025.
La medida se dispuso a través de las resoluciones 297 y 298, publicadas este lunes en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi.
El ajuste se calculó en base a la inflación de julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
Nuevos montos de jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $320.277,17.
Jubilación máxima: $2.155.162,17.
Pensiones
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74.
Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02.
Además, los jubilados y pensionados con ingresos inferiores a $390.377,17 percibirán un bono previsional de $70.000, lo que elevará los haberes de la siguiente manera:
Jubilación mínima con bono: $390.277,17.
PUAM con bono: $326.221,74.
PNC con bono: $294.194,02.
Asignaciones Universales
AUH: $115.064,72.
AUH por hijo con discapacidad: $374.670,30.
Asignación por Embarazo: $115.064,72.
Asignaciones Familiares por Hijo
Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98.
IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40.
IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $860.486: $187.339,36.
IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29.
IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27.
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
Los valores varían según el ingreso familiar, con montos que van desde $12.109,89 a $57.535,98. En el caso de la asignación por maternidad, se calcula en base a la remuneración bruta de la trabajadora.
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $67.062,91.
Adopción: $401.004,96.
Matrimonio: $100.421,34.
Asignación Familiar por Cónyuge: $13.955,90.
Con esta actualización, ANSES busca sostener el poder adquisitivo de sus beneficiarios en un contexto inflacionario, mientras que el bono previsional apunta a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores haberes.
|