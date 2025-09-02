Charly García y Sting en colaboración musical

Martes, 2 de septiembre de 2025

Cuando dos gigantes se encuentran, la música se convierte en eternidad: la colaboración entre los legendarios artistas Charly y Sting, esperada por muchos, se publicará en octubre de este año

Charly García y Sting han revelado un proyecto conjunto a través de Instagram, que podría incluir una nueva canción. La colaboración se lanzaría el 3 de octubre en formato vinilo.



Este lunes 1 de septiembre, los amantes del rock se vieron sorprendidos por una inesperada noticia: Charly García y Sting han anunciado un proyecto conjunto que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año. Alrededor del mediodía, ambos músicos compartieron un posteo en Instagram que rápidamente captó la atención de sus seguidores, acumulando más de 177 mil reproducciones en solo 40 minutos.



El mensaje fue claro y directo. Charly García, reconocido como el máximo referente del rock argentino, escribió “I´m doing it my way” (Lo estoy haciendo a mi manera) en la publicación, a lo que Sting, el icónico cantante y bajista de The Police, respondió con un cálido “Hermano”, acompañado de emojis que incluían la Estatua de la Libertad y un corazón. Esta interacción generó una oleada de reacciones en los comentarios, entre ellas la del famoso músico argentino Fito Páez, quien también dejó un corazón en apoyo a la noticia.



Con el anuncio de su colaboración, muchos se preguntan si la charla que tuvieron en el backstage fue, de hecho, el inicio de este nuevo proyecto que ya tiene a los fanáticos del rock al borde de sus asientos. La historia de amistad y colaboración entre Charly García y Sting es un testimonio de la conexión profunda que puede existir entre artistas de diferentes partes del mundo, unidos por su amor por la música y su compromiso con causas sociales.



