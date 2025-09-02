|
Doble fecha FIFA: cuándo juega la Selección Argentina
Martes, 2 de septiembre de 2025
Se aproximan los últimos dos partidos de la "Albiceleste" de cara a la Copa del Mundo 2026.
Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial entran en su recta final. Con la Selección Argentina clasificada desde marzo, esta semana comenzará la última doble jornada en la que varios equipos buscarán su lugar en la próxima Copa del Mundo.
A partir del jueves 4 de septiembre se definirán los tres cupos restantes de clasificación directa y el equipo que disputará el repechaje.
Hasta ahora, junto a la Albiceleste, ya tienen pasaje asegurado Brasil y Ecuador. En tanto, Chile y Perú quedaron eliminados y no tienen chances de llegar al Mundial, sin importar los resultados de esta fecha.
El calendario de Argentina
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, líder de la tabla, cerrará su participación de la siguiente manera:
Jueves 4/9, 20.30 hs: Argentina vs. Venezuela, en el Estadio Mas Monumental.
Martes 9/9, 20.00 hs: Ecuador vs. Argentina, en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
Para esta doble fecha, la CONMEBOL dispuso que varios encuentros se jueguen en simultáneo.
"Estas eliminatorias están aproximándose a su conclusión y es de larga tradición fijar la misma hora de inicio de los partidos que aún tengan interés directo sobre las plazas clasificatorias. Quedan exentos de esta medida los partidos Brasil vs. Chile (Fecha 17) y Ecuador vs. Argentina (Fecha 18)", comunicó el organismo.
Calendario completo de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Jueves 4/9
20.30 hs - Colombia vs. Bolivia
20.30 hs - Uruguay vs. Perú
20.30 hs - Paraguay - Ecuador
20.30 hs - Argentina - Venezuela
21.30 hs - Brasil - Chile
Martes 9/9
20.00 hs - Ecuador vs. Argentina
20.30 hs - Bolivia vs. Brasil
20.30 hs - Venezuela vs. Colombia
20.30 hs - Perú vs. Paraguay
20.30 hs - Chile vs. Uruguay
