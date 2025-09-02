Venden un libro sobre Karina Milei con un 3% de descuento

Martes, 2 de septiembre de 2025

Un libro sobre Karina Milei apareció con un descuento singular en una librería de La Plata. El gesto no pasó inadvertido entre los lectores.





El volumen escrito por la periodista Victoria Di Masi se adentra en la vida de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y protagonista del armado político del oficialismo. Esta semana, una librería de La Plata ofreció la obra con un descuento particular.



Uno de los momentos más sensibles del libro aparece con la mención explícita al "3 por ciento". Esta referencia remite a las acusaciones hechas por Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien denunció un pedido de coimas durante su paso por el Estado.



El relato comienza con la infancia de Karina Milei en Villa Lugano y avanza hacia su presencia cada vez más notoria en la vida pública. Di Masi narra cómo pasó del bajo perfil a convertirse en una de las personas más escuchadas por el presidente.