 
Domingo, 31 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
Claudio Polich ganó la intendencia de Corrientes
Domingo, 31 de agosto de 2025
Reunidos en la sede del Partido Radical Claudio Polich se refirió a los primeros datos de la elecciones provinciales que daría ganadores a Vamos Corrientes. “Esto tiene que ver con el trabajo y compromiso”.

Tras las elecciones provinciales el candidato a intendente de Vamos Corrientes, expresó su alegría por el triunfo de la alianza oficialista y dijo “ganamos por más del 50 por ciento de los votos".

“El triunfo lo conseguimos entre todos y también hay que decirle a todos los que participaron de los comicios. Es una satisfacción haber llagamos ganamos y ganamos por más del 50 por ciento”, aseguró
     
 
 

