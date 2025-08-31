Claudio Polich ganó la intendencia de Corrientes

Domingo, 31 de agosto de 2025

Reunidos en la sede del Partido Radical Claudio Polich se refirió a los primeros datos de la elecciones provinciales que daría ganadores a Vamos Corrientes. “Esto tiene que ver con el trabajo y compromiso”.



Tras las elecciones provinciales el candidato a intendente de Vamos Corrientes, expresó su alegría por el triunfo de la alianza oficialista y dijo “ganamos por más del 50 por ciento de los votos".



“El triunfo lo conseguimos entre todos y también hay que decirle a todos los que participaron de los comicios. Es una satisfacción haber llagamos ganamos y ganamos por más del 50 por ciento”, aseguró