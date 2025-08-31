"Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro"

Domingo, 31 de agosto de 2025

Juan Pablo Valdés celebró el triunfo de Vamos Corrientes en la conferencia que brindaron en la sede de la Unión Cívica Radical. El actual intendente de Ituzaingó sucederá a su hermano desde el 10 de diciembre.



El gobernador electo Juan Pablo Valdés expresó su agradecimiento “a nuestra gente, a los partidos, a todos los que creyeron que podíamos tener un mejor futuro en Corrientes”. Destacó el apoyo de su familia que “me bancaron porque estuvieron con muchas injurias y calumnias, pero me bancaron”.



Hizo referencia a su hermano Gustavo Valdés, que “me mostró que teníamos que seguir, que valía la pena y hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”. “Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro”, concluyó.