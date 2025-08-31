Transformador se quemó en el barrio 17 de Agosto

Domingo, 31 de agosto de 2025

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo. Gran parte del barrio permanece sin suministro eléctrico.

Un transformador del barrio 17 de Agosto se quemó durante la noche del domingo 31. La falla afectó a los vecinos que desde las 19.30 se encuentran sin electricidad. Personal técnico de DPEC trabaja para restablecer el servicio, aunque no se confirmó el tiempo estimado de reparación.



Los vecinos reportaron interrupciones en distintos servicios que dependen de la energía eléctrica mientras se solucionan los inconvenientes.