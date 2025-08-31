Histórico triunfo de Araceli Aponte la primer mujer intendente de El Sombrero
|
Domingo, 31 de agosto de 2025
|
Gran triunfo de la candidata de Vamos Corrientes. Se trata de la referente cultural y social, Araceli Aponte quien ganó el cargo de Ejecutiva Municipal en esa comuna. En su campaña propuso trabajar en la conectividad y la recolección de residuos.
En materia de promoción del turismo propuso implementar un sistema que permita aprovechar la costa para desarrollar turismo de naturaleza, pesca, caminatas, trekking y avistamiento de aves y otras actividades vinculadas al río Paraná.