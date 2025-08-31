Histórico triunfo de Araceli Aponte la primer mujer intendente de El Sombrero

Domingo, 31 de agosto de 2025





Gran triunfo de la candidata de Vamos Corrientes. Se trata de la referente cultural y social, Araceli Aponte quien ganó el cargo de Ejecutiva Municipal en esa comuna. En su campaña propuso trabajar en la conectividad y la recolección de residuos.



En materia de promoción del turismo propuso implementar un sistema que permita aprovechar la costa para desarrollar turismo de naturaleza, pesca, caminatas, trekking y avistamiento de aves y otras actividades vinculadas al río Paraná.