Boca venció a Aldosivi y logró su tercer triunfo consecutivo

Domingo, 31 de agosto de 2025

El Xeneize consiguió su tercer triunfo consecutivo para ratificar su buen momento luego de superar la peor racha de su historia sin triunfos, con 12 partidos.



Además ratificó su permanencia entre los primeros tres equipos en la tabla anual, que otorga cupos para la Copa Libertadores 2026, mientras que el Tiburón no logró su primera victoria en el campeonato.



El equipo de Miguel Ángel Russo dominó el juego en los primeros minutos del encuentro, con Leandro Paredes como principal eje en el mediocampo. Aldosivi, en tanto, priorizó trabar el partido en la mitad de la cancha y avanzar rápidamente cuando recuperaba la pelota.



La primera chance de gol para el Xeneize tuvo lugar a los 16 minutos, cuando Brian Aguirre remató dentro del área del conjunto marplatense pero el disparo fue bloqueado por un futbolista rival.



Por su parte, el equipo local tuvo dos chances para convertir: primero, a los 24, Tiago Serrago ejecutó un tiro y el arquero Agustín Marchesín atrapó la pelota mientras que después, a los 36, Federico Gino intentó anotar desde afuera del área pero su remate salió desviado por arriba del travesaño.



En tanto, Boca abrió el marcador en el último minuto del primer tiempo, cuando el chileno Carlos Palacios recuperó la pelota por el sector derecho y tras avanzar unos metros, lanzó un centro preciso hacia Di Lollo, quien anotó de cabeza.



En el segundo tiempo, Aldosivi careció de ideas claras para incomodar a Marchesín, aunque tuvo varias aproximaciones con el objetivo de empatar el partido, mientras que el conjunto de Russo perdió el control del juego especialmente por el nivel bajo de los mediocampistas.



En este marco, Serrago volvió a intentar anotar pero el arquero del Xeneize respondió nuevamente para evitar el empate del conjunto de Mar del Plata a los 77 minutos. Cuando el Tiburón continuaba acercándose al arco de Boca, Rodrigo Battaglia anotó de cabeza a los 80 después de un tiro de esquina ejecutado por Paredes.



Con el triunfo, los de Russo se sitúan en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, a uno de Central Córdoba y a dos de Barracas Central, el líder del campeonato. Ahora, visitará a Rosario Central el 14 de septiembre a las 17:30 en un partido clave por los puestos de la tabla anual. Además, el Canalla todavía debe completar el partido contra Sarmiento en Junín, que fue suspendido este sábado en el entretiempo por las intensas lluvias.



El Xeneize también debe aguardar por el resultado del partido de River contra San Martín de San Juan, que se jugará este domingo a las 19:15 en el Monumental, ya que el conjunto de Marcelo Gallardo se ubica tercero en la tabla anual.



Por su parte, Aldosivi se encuentra último en la zona B del torneo con apenas tres puntos y necesita conseguir un triunfo urgentemente para respirar en la tabla anual y los promedios.