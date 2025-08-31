River ganó con goles de un correntino y un chaqueño

De esta forma, River se afianzó como puntero de la zona B, un punto por encima de Vélez y dos arriba de Riestra. Maximiliano Salas, oriundo de Corrientes, volvió tras una prologada lesión y festejó.





Con goles del chaqueño Santiago Lencinas y el curuzucuateño Maximiliano Salas, el "Millonario" venció 2 a 0 a San Martín de San Juan. El partido se disputó este domingo 31 en el Monumental.



Con el tanto de hoy, Salas suma dos con la camiseta blanca y roja. El primero fue en su debut frente a Platense, cotejo disputado el 13 de julio de este año.



El elenco de Gallardo formó con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre y el propio Salas.