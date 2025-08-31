Solo nueve DNI retiraron de más de 460 en el registro civil

Domingo, 31 de agosto de 2025

En plena jornada electoral, el Registro Provincial de las Personas informó que más de 460 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) permanecieron sin retirar en la sede central de Corrientes. Sin embargo111 correntinos se acercaron a preguntar.

Las delegaciones en los distintos puntos de la provincia abrieron este domingo para que los correntinos retiren sus documentos. La concurrencia fue muy baja.



Pablo Cano, director del Registro Provincial de Personas en Corriente, señaló: “Hoy en el registro tuvimos 111 consultas personales, fue el último reporte, de los cuales 9 retiraron su DNI y los otros no estaba el DNI aquí en la delegación”.



Con el objetivo de garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, el Registro Civil abrió sus puertas el fin de semana en la capital y en diversas delegaciones del interior, con horario especial de 8 a 17:30, exclusivamente para la entrega de documentos.



Desde la institución recordaron que en las semanas previas se realizaron múltiples operativos para acelerar la entrega de DNI y reducir la cantidad de trámites pendientes. Pese a los esfuerzos, cientos de documentos no fueron retirados a tiempo.



Un stock mucho menor que en años anteriores

La cifra, sin embargo, muestra una mejora respecto de años anteriores. “En otras épocas llegaron a acumularse más de 5.000 DNI sin retirar, hoy el stock no supera los 500”, destacaron desde el área.



