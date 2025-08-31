El Registro Civil permanecerá abierto para la entrega de DNI

Domingo, 31 de agosto de 2025

El Registro Provincial de las Personas habilitó la atención al público este domingo de elecciones en Corrientes en todas sus delegaciones para la entrega de documentos.



La repartición estará abierta de 8 a 17,30 y estará destinada a quienes hayan tramitado su DNI y aún no lo hayan recibido en su domicilio.



El director del organismo, Pablo Cano informó que se dispondrá de guardias especiales en cada delegación. "El objetivo es que todos aquellos que tengan pendiente el retiro de su DNI puedan acercarse y contar con el documento en mano para emitir su voto", señaló.