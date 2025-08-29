Las familias correntinas precisaron en julio $980.945 para no ser pobres

Viernes, 29 de agosto de 2025

Lo reflejó el Índice Barrial de Precios (IBP) del ISEPCI para cuyo desarrollo relevan datos en 300 comercios ubicados en la ciudad de Corrientes, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. Para comer todos los días necesitó $430 mil



La delegación local del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) hizo público ayer el informe del Índice Barrial de Precios (IBP) de julio, de cuya aritmética se desprende que una familia tipo (integrada por dos adultos y dos niños) que no paga alquiler, necesitó aquí $980.945 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar así caer en la línea de pobreza.



En tanto que para garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y superar el umbral de la indigencia, ese mismo núcleo familiar precisó generar $430.239.



El IBP es un estudio estadístico que refleja el costo de vida con respecto a la alimentación básica y los servicios esenciales para el bienestar de cada familia. Este relevamiento sigue las características de los 57 productos que componen la Canasta Básica Alimentaria, utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para registrar el costo de vida.



El trabajo de recopilación y comparación de precios abarca a más de 300 establecimientos comerciales en seis localidades clave de la provincia —Ciudad de Corrientes, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Monte Caseros y Curuzú Cuatiá—.



A nivel interanual, la suba de la CBT fue del 24,03%, representando un aumento de $190.034,38. En tanto, la CBA mostró un incremento del 20,76%, lo que equivale a $73.972,98.





LOS PRODUCTOS DE ALMACÉN EXPERIMENTARON UNA VARIACIÓN DEL 12,8% EN EL COMPARATIVO INTERANUAL.

Al analizar la variación interanual por rubro, se destaca que la carnicería lideró los aumentos, con un impresionante 57,32% (equivalente a $55.797,37). El almacén también experimentó un incremento significativo, del 12,87% ($22.310,08), mientras que la verdulería fue la única excepción, con una leve disminución del -4,83% (-$4.135,2).



Al examinar la variación acumulada desde diciembre de 2024 hasta julio de 2025, se constata que la CBT se incrementó en un 8,31% ($75.291,59), mientras que la CBA también registró un aumento similar, del 8,31% ($33.022,61).



En cuanto a la variación acumulada por rubro, la carnicería encabezó la lista con un notable 25,13% ($30.756,7), seguida por el almacén, con un 2,03% ($3.895,1). La verdulería, en cambio, experimentó una ligera disminución del -1,96% (-$1.629,2).



En lo que respecta a la variación mensual, se observó un leve repunte del 0,89% en ambas canastas. Esto representa un incremento de $8.636,49 en la CBT y de $3.787,93 en la CBA.



Al analizar los productos que experimentaron los mayores incrementos durante el mes de julio, se destaca que, en el rubro verdulería, la mandarina lideró la lista con un 33,33%, seguida por la acelga (26,67%), la banana (10%), la pera (10%) y la lechuga (6,34%).



En el rubro almacén, la lenteja fue el producto que más se encareció, con un impactante 80%. Le siguieron el queso cuartirolo (17,65%), el dulce de leche (13,64%), el caldo concentrado (12,50%) y la manteca (11,29%).



En el rubro carnicería, a pesar de una leve disminución general, algunos cortes experimentaron aumentos notables. El pollo encabezó la lista con un 12,50%, seguido por la carne picada (7,14%), el asado (5,56%) y la carnaza (4,94%).



Observaciones

La directora del ISEPCI Corrientes, Silvana Lagraña advirtió que, si bien la inflación muestra signos de moderación, los precios de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se mantienen en niveles alarmantes, superando la capacidad adquisitiva de muchas familias.



Además, la mencionada expresó su inquietud por el aumento del desempleo y la persistencia del empleo informal, lo que dificulta aún más la situación económica de los hogares. En particular, destaca el impacto del aumento de precios en alimentos esenciales como las verduras, lo que podría afectar la nutrición de los sectores más vulnerables.



Costo de vida

La inflación de agosto podría alcanzar al 1,8%, apenas una décima por debajo de la registrada en julio, impulsada por la suba de los alimentos, especialmente las frutas y las verduras.



Desde Analytica destacaron que durante la segunda semana de agosto "registramos una variación semanal de 1,2% en los precios de alimentos y bebidas". La aceleración en la suba de precios respecto a la semana previa, 0,26% "se debe al aumento en verduras. De esta forma, el promedio de cuatro semanas ascendió a 1,4%". Por todo esto "para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,8% durante agosto", aseveraron desde la citada consultora.